США специально препятствовали консульской службе в России в последние годы, в то время как Россия выдает визы американским гражданам «как в аптеке», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сложная ситуация с получением виз в США существовала и до того, как впервые прозвучал тезис про запрет найма россиян на консульскую службу, подчеркнула дипломат в интервью Георгию Цихисели, бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVi. Видеозаписью она поделилась в Telegram-канале.

«Они должны набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно, намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов…», — сказала Захарова.

США сделали процедуру выдачи виз и в целом консульскую службу «дикой для XXI века», добавила дипломат. Но даже невзирая на все разрушительные шаги со стороны Соединенных Штатов для усложнения работы службы, Россия продолжала выдавать визы американцам «быстро, четко, минимально загруженно бюрократией», указала Захарова.