Просьба Польши к «Газпрому» о снижении цен на топливо удивила Пушкова

Польская компания PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой снизить цены на поставляемый газ. Письмо вызвало недоумение у российского сенатора Алексея Пушкова.

Сенатор Пушков напомнил о позиции Польши по отношению к России. Варшава относит себя к противникам РФ по вопросам газа. И просьба снизить стоимость на голубое топливо выглядит странно, заявил политик в своем Telegram-канале.

«Напомним: Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам. Она сделала все возможное, чтобы сорвать сооружение "Северного потока — 2". Она не намерена закупать у нас газ после 2022 года. Она ведет борьбу против России на всех международных площадках. И такая страна просит нас о снижении цены?» — задался вопросом Пушков.

Алексей Пушков уверен, что признательности со стороны Польши не будет, какое бы ни было принято решение. Сенатор констатировал, что Варшава продолжит придерживаться антироссийских настроений и не изменит свою позицию.