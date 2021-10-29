Байден обсудит с Макроном противостояние боевикам на Ближнем Востоке в рамках саммита G20

Американский лидер Джо Байден обсудит со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном борьбу с терроризмом и конкуренцию ведущих стран. Диалог пройдет на полях встречи «Большой двадцатки», заявил помощник президента США Джейк Салливан.

Главы двух государств будут заняты обсуждением проблем по «союзу США и Франции». Помощник американского лидера по нацбезопасности объяснил, что Байден и Макрон затронут сразу ряд волнующих тем – от противостояния терроризму на Ближнем Востоке до «соперничества великих держав». Обсуждению подвергнутся также вопросы экономики, торговли и технологий.

«Полагаю, это будет дальновидное заявление, детализирующее области сотрудничества между США и Францией в борьбе с терроризмом, в регионах Индийского и Тихого океанов, в вопросах, связанных с тем, как мы углубляем наш диалог по энергетике, технологиям, другим темам», — заявил Салливан на брифинге для журналистов.

По данным телеканала BFM, Байден лично встретится с Макроном вечером 29 октября. Диалог состоится в стенах французского посольства в Риме.