Новое патрульное судно ЧФ вышло в море для прохождения испытаний

Российский патрульный корвет проекта 22160 «Сергей Котов», сконструированный специально для Черноморской флотилии РФ, впервые покинул доки для прохождения заводской проверки.

В первую очередь будет проверена система жизнеобеспечения боевого судна, энергетические показатели и живучесть. Проводят испытания члены штатного экипажа и сдаточная команда завода-производителя, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

«Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-морского флота, который планируется осуществить в конце текущего года», — заявили в Черноморском флоте России.

Также проверку пройдут радиотехническое вооружение судна, средства связи, вентиляция и кондиционеры. Сдаточная команда завода перед выходом в море провела техническое обслуживание корабля и протестировала механизмы корвета.