Журналист Bild Репке испугался тренировки российских Ил-76

Тренировочные мероприятия российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76 «внушило беспокойство» журналисту немецкого издания Bild Юлиану Репке. Газета выпустила соответствующий материал.

Речь идет о сборах, которые проводило Минобороны России в Псковской области. Военные отработали подвеску учебных бомб П-50Т и заряжание авиационной пушки ГШ-23.

«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», — сообщили в российском ведомстве.

Немецкий журналист решил, что Россия «планирует неожиданное нападение». Однако допущенная Репке ошибка, показала некомпетентность автора материала. Репортер заметил, что «солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета». На самом же деле это является обычным делом для старых модификаций Ил-76.