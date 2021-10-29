Самолет Байдена приземлился в Италии для его участия в саммите G20

Американский президент Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите «Группы двадцати». В 2:24 по местному времени его самолет приземлился в аэропорту Фьюмичино, сообщили в Белом доме.

Лидер государства прилетел на встречу вместе со своей женой Джилл Байден. По прибытии их встретили итальянские и американские официальные лица. Затем за ними приехал кортеж.

У Байдена запланирована поездка в Ватикан. Его примет папа римский Франциск. Одной из основных встреч американского президента станут переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, Байден планирует побеседовать с итальянскими официальными лицами — главой государства Серджо Маттареллой и премьер-министром Марио Драги.

В конце недели президент США примет участие в сессиях G20. Основными темами станут экономика и другие международные вопросы. Далее Байден полетит в Глазго на конференцию ООН по климату.