Американцы во время протестов забросали мусором особняк мэра Нью-Йорка

Местные жители вышли на митинг против мандатов на вакцинацию и закидали отходами особняк мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, недавно оказавшегося в центре скандала.

Во время протестов горожане решили намусорить на "лужайке мэра". На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как участники митинга ходят с громкоговорителями и транспарантами.

В первой половине месяца Департамент расследований обнаружил, что градоначальник пользовался полицией в личных целях. В частности, прибегал к помощи правоохранительных органов для помощи детям — дочери при переезде и сыну во время обучения в университете. Кроме того, он позаимствовал и не вернул государству 320 тысяч долларов, которые были потрачены на покупку авиабилетов, бронирование номеров в гостиницах, питание и прокат машин для сотрудников СБ.