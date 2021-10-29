Фашисты были изгнаны с территории Украины силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, который не стал упоминать, что все эти силы принадлежали Красной армии.

Киев отметил День освобождения страны от нацистских захватчиков. Высокопоставленные чиновники поздравили соотечественников, но даже такой праздник смогли испортить политикой. Премьер-министр Денис Шмыгаль, как и Владимир Зеленский, проигнорировал роль СССР в победе над фашистами.

«77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины», — написал он в соцсетях.

Сражения за Украину длились с 1943 по 1944 год, в них участвовала примерно половина всех советских войск. Красная армия в тот период провела около 15 наступательных операций, одержала победу на Курской дуге и заняла Харьковщину и Донбасс.