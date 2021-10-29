Минобороны России планирует в сжатые сроки разместить «дроны-камикадзе» на военных судах

Военно-морской флот России получит беспилотники «камикадзе». Сейчас Минобороны прорабатывает вопрос о вооружении армии барражирующими боеприпасами.

«Дроны-камикадзе» должны разместить на военных кораблях в ближайшие сроки. Беспилотникам не нужны специальные ангары. По словам источника в Минобороны, катапульты для запуска аппаратов смогут работать с палубы судна, пишут «Известия».

Беспилотники хотят применять для поражения морских и наземных мишеней. «Камикадзе» подходят для уничтожения легких катеров и моторных лодок. Барражирующие боеприпасы требуются для поддержки морской пехоты и спецназа, которые базируются на суше.

Согласно мнению источника в военном ведомстве, аппараты повысят боевую мощь российских кораблей и морской пехоты. Недавно на Камчатке прошли учения, в которых впервые использовали «дроны-камикадзе». С их помощью бойцы уничтожили живую силу и технику условного врага.