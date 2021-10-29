Нахождение представителей Российской Федерации в ЦАР абсолютно легально и регулируется открытым соглашением между Москвой и Банги. Об этом заявил председатель общественной организации «Центральноафриканская синергия» La Synergie Эулоге Доктрове Кои.

В ООН ранее представили доклад, согласно которому российские инструкторы якобы виновны в дестабилизации обстановки в ЦАР. Глава La Synergie Эулоге Доктрове Кои раскритиковал риторику европейцев, напомнив, что присутствие специалистов из России в африканской стране полностью законно и легитимно, передает Федеральное агентство новостей.

«Сколько раз нам, жителям страны, придется напоминать, что правительство заключило официальное соглашение с российскими инструкторами и что их роль заключается в подготовке солдат правительственных сил (FACA), ведущих боевые действия с боевиками, терроризирующими население?» — вопрошает Эулоге Доктрове Кои.

Несмотря на это, Запад продолжает бездоказательно обвинять представителей РФ. Кои указал, что российские инструкторы мешают им реализовывать свои корыстные интересы. Глава «Центральноафриканской синергии» также призвал ООН следить за представителями МИНУСК, которые неоднократно становились виновниками преступлений в ЦАР.