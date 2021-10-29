США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина и Байдена

Белый дом отложил испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита Джо Байдена и Владимира Путина. Причиной отсрочки стало нежелание раздражать Москву, сообщили источники в Пентагоне и конгрессе США.

Россия, подчеркнул один из собеседников издания Politico, тоже «не устраивала разных вещей перед саммитом». В Белом доме информацию опровергли как недостоверную и назвали «неточной».

«Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой», — рассказал анонимный собеседник.

По итогу встреча политиков прошла успешно. Благодаря ей в июне в Женеве было положено начало диалогу о стратегической стабильности. С того момента прошло уже несколько обсуждений и раундов встреч по этой теме на экспертном уровне.