Главы России и Финляндии обсудят в Кремле двустороннее сотрудничество в ряде сфер

Президент Финляндии Саули Ниинисте в пятницу посетит Кремль для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудят ведущие направления взаимодействия между двумя странами, сообщили в администрации главы России.

Темами для обсуждения станет партнерство в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Путин и Ниинисте также побеседуют насчет вопросов нынешней международной повестки, считают в Кремле.

На посту лидера Финляндии Ниинисте посетит Москву уже в 11-й раз. Последний раз российский и финский лидеры проводили встречу в конце лета 2019 года. В середине сентября Путин и Ниинисте во время телефонного диалога обсудили партнерство Москвы и Хельсинки, обстановку в Афганистане и ряд других вопросов международного значения.