Захарова: Россия готова к диалогу с США на основе правовой логики

Российская Федерация готова к диалогу с Соединенными Штатами в здравом ключе, однако основой к этому должна стать правовая логика. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдеп ранее внес россиян, которые хотят получить американскую визу, в список Homeless Nationalities — дословно это переводится как «бездомные национальности». Согласно информации на сайте Государственного департамента, граждане этой категории не имеют возможности получить разрешение на въезд в США в виду отсутствия диппредставительства в стране.

«Есть один нюанс — он должен быть равноправным, взаимоуважительным, на какой-то понятной правовой логике, а не на логике того, что когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова рассказала о гражданах России, которые не могут уехать с Фиджи. Всего на островах застряло около 20 россиян, которые не могли выехать из страны из-за пандемии COVID-19.