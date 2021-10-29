Журналисты Defense One отметили лучшую подготовку российских военных за последние годы

Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия. При этом совместная с китайской армией стратегическая координация серьезно подрывает преимущество Соединенных Штатов, пишет американское издание Defense One.

Так, с 14 по 17 октября проходили двусторонние российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2021», а с 17 по 23 октября корабли стран провели патрулирование в Тихом океане. Авторы издания считают, что несмотря на заявления некоторых аналитиков о поверхностных отношениях России и Китая, согласование их стратегических позиций только углубляется.

«Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как разработка обычных ракет большой дальности», — следует из публикации Defense One.

К тому же, за последнее время Китай значительно увеличил свои военные расходы. Американские военные рассчитывали, что потенциальные конфликты с Москвой и Пекином точно не возникнут одновременно. Однако сегодня подобные предположения становятся все более сомнительными, заключили авторы издания.