Военный эксперт Корнев предположил, что США оказывает помощь Тайваню

В случае реального военного конфликта Китая с Тайванем США вряд ли вступятся за частично признанное государство. А до той поры Соединенные Штаты будут стараться активно помогать Тайваню различными способами, заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам Корнева, Тайвань и США связывают давние связи военного и военно-технического сотрудничества. Американские корпорации тесно сотрудничают с тайваньскими компаниями — и наоборот.

«Тайвань — это на данный момент один из мировых центров развития радиоэлектроники, точно так же, как и континентальный Китай, как Южная Корея и некоторые другие страны», — цитирует эксперта издание PolitOnline.

США поддерживают свободный выбор Тайваня, продолжает эксперт, поэтому поддержка может заключаться в поставках военной техники и различных мероприятиях в пользу Тайваня.

«В случае начала реальных боевых действий — вопрос очень сложный. Думаю, что и в самих США толком не знают, что делать в случае начала реальных боевых действий континентального Китая против Тайваня. Потому что перерастание этой локальной ситуации в глобальную может произойти автоматически. Но до наступления реальных военных действий, конечно, США будут поддерживать Тайвань всеми возможными способами», — указывает Корнев.

Также эксперт напомнил, что Китай и США тесно связывают экономические узы. Поэтому, в случае уничтожения США, Китаю пришлось бы «затянуть пояса».