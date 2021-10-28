Китай построит в Таджикистане военную базу

Китай вскоре начнет строительство военной базы в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Решение о строительстве было принято в парламенте Таджикистана. База будет создана в соответствии с соглашением между Министерством внутренних дел Таджикистана и Министерством общественной безопасности Китая, сообщает издание EADaily.

«В соответствии с соглашением, все оборудование, ввозимое в Таджикистан из Китая при строительстве базы, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин», — уточнил первый заместитель главы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.

Отмечается, что Горно-Бадахшанская автономная область имеет довольно протяженную границу с Афганистаном.