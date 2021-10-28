Грузия исключила возможность передачи Саакашвили украинским властям

Михаил Саакашвили продолжит отбывать наказание в тюрьме на территории Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Экс-президент Грузии Саакашвили не может рассчитывать на досрочное освобождения из мест лишения свободы, отметил премьер. Он добавил, что грузинские власти не рассматривают возможность передачи политика украинской стороне.

«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», — заявил Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. Против бывшего президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесено решение. Саакашвили заочно приговорен к трем и шести годам тюрьмы соответственно. На прошлой неделе политика обвинили в незаконном пересечении грузинской границы, за что ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.