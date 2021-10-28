Посол России во Франции Мешков: отношения Москвы с ЕС могут наладиться в 2022 году

Председательство Франции в Совете ЕС может положительно сказаться на взаимоотношениях Москвы с Брюсселем. Об этом заявил посол России в париже Алексей Мешков на встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж».

Он высказал сожаление в связи с «ничем не обоснованным, кроме соображений идеологизированного противостояния, нарастанием антироссийских фобий и установок». Брюссель последнее время активно подрывает доверительные отношения с Москвой.

«В будущем году наступает важный для Франции этап — к ней переходит председательство в Совете ЕС. Хочется надеяться, что в ходе французского председательства вернется благоразумие и ответственный подход к нашему общему континенту», — заявил Мешков.

Он добавил, что представители России и Франции регулярно проводят переговоры по 30-ти ключевым направлениям. С сентября 2021 года Париж и Москва также проводят консультации по Афганистану, выступая за поддержание стабильности во всем мире.