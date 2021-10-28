Цукерберг: компания Facebook будет переименована в Meta

Глава американской компании Facebook объявил о ее переходе на новое название. С четверга бренд заработает под именем Meta.

Данное было решение было принято, чтобы показать пользователям, что Facebook является не одной только социальной сетью, но целой «метавселенной», состоящей из различных сервисов, таких как WhatsApp, Instagram, Oculus и другие. Об этом Цукерберг сообщил на презентации Facebook Connect, посвященной ребрендингу компании.

«Теперь мы называемся Meta», — заявил предприниматель.

Ранее руководство компании уже оглашало планы по смене наименования. На данный момент Facebook также продолжает развиваться в сфере дополненной реальности.