Захарова указала на вред распространяемых в Финляндии вбросов о «мифической угрозе» России

Россия и Финляндия должны развивать добрососедские связи. Однако вместо этого в республике распространяются вбросы о «мифической угрозе» Москвы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно итогам опроса в республике, порядка 60% населения Финляндии воспринимают действия России как военную угрозу. Дипломат отметила. что ее не удивляют эти данные. Ведь на территории государства развернули антироссийскую кампанию.

«А что здесь удивительного? Если мы видим и об этом говорим каждый день, что идет такая информационная агрессивная кампания в отношении нашей страны, если публикуются ежедневно тысячи статей с фейками, мифами, дезинформацией относительно России и всего того, что с ней связано», — подчеркнула представитель МИД.

Ложная информация, которая распространяется в финских СМИ, вредит отношениям Москвы и Хельсинки. Несмотря на вбросы, нужно развивать и укреплять партнерские связи, подытожила Захарова.

Ранее президент Саули Ниинисте указал на необходимость диалога с Россией. По его мнению, такой же позиции придерживается и Запад.