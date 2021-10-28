Глава ФЗНЦ: Запад проводит политику двойных стандартов в отношении Судана

Запад не отклонился от привычной политики двойных стандартов в вопросе Судана. Такое мнение высказал социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В комментарии Федеральному агентству новостей ученый подчеркнул, что спор внутри Совета Безопасности ООН по суданскому вопросу наглядно демонстрирует привычную политику Запада.

«Представители коллективного Запада, созвавшие экстренное заседание, настаивали на том, чтобы ООН осудила переход власти к военным», — подчеркнул Шугалей.

В результате была принята более мягкая формулировка — «озабоченность». Однако даже этот факт доказывает, что Запад не собирается отклоняться от своей политики двойных стандартов. Социолог напомнил, что в 2019 году в Судане свергли бывшего президента Омара аль-Башира. Тогда США и их союзники выступили на стороне «бунтовщиков».

«Однако сейчас, когда свергают уже прозападного политика Хамдока, грабившего страну под прикрытием программы «Тамкин», они говорят о военном перевороте», — добавил глава ФЗНЦ.

Ранее члены Совбеза ООН единогласно выразили глубокую озабоченность развитием событий в Судане. Данное заявление было сделано в связи с последними событиями в восточноафриканской республике.