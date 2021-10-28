Пять новых пунктов вакцинации открылось в Петербурге за неделю

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил об открытии пяти новых пунктов вакцинации за прошедшую неделю.

В пресс-службе ведомства перечислили адреса новых прививочных точек. Два пункта начали работу на Васильевском острове в стоматологических клиниках. Режим работы точек — с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Один пункт открылся в торговом центре «Перекресток» на проспекте Большевиков, он работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам. Четвертая точка появилась в ТЦ «Космос» на улице Типанова, она функционирует с 14:00 до 19:00 часов по будним дням и с 11:00 до 17:00 в выходные. Еще один пункт заработал в Кронштадте на улице Ленина, сообщили в комздраве.