Алексей Журавлев предложил наказывать мигрантов-преступников ссылкой в Сибирь

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил отправлять гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток. Так, по его мнению, Россия сможет побороть преступность среди трудовых мигрантов.

Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью изданию News.ru. По мнению депутата, только коррумпированные чиновники и олигархические структуры заинтересованы в бесконтрольном потоке гастарбайтеров в Россию. Он считает, что это является причиной роста показателя преступности и с этим нужно бороться.

«Для этого необходимо разработать «двухконтурный» Уголовный кодекс. Чтобы за одно и то же преступление иностранец получал срок в два-три раза больше, чем получает гражданин», — предложил Журавлев.

Помимо этого парламентарий высказал мысль о необходимости коренного изменения миграционной политики. По его мнению, Россия должна приглашать в страну людей, которые являются частью нашего народа, а не чужаков с абсолютно другим менталитетом.

В таком случае, правительство должно направлять мигрантов на специальные объекты, которые требуют большое количество трудовых ресурсов, подчеркнул депутат.

«Отработали контракт — уехали домой. И тогда все будет нормально», — подвел итог Журавлев.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев отметил низкий уровень общественной безопасности в местах, где проживают и работают мигранты. Он призвал руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать данный вопрос на особом контроле. Также он подчеркнул важность соблюдения российского законодательства и пресечения ксенофобии.