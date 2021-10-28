Защищенный от сбора персональных данных смартфон поступил в продажу в России

Разработкой уникального смартфона с функцией защиты персональных данных занимался Ростех. Гаджет AYYA T1 уже поступил в продажу сразу в двух крупных торговых сетях.

Премьерный запуск продаж смартфона AYYA T1 стартовал в «М.Видео» и «Эльдорадо». Устройство оснащено функцией полной блокировки микрофона и камеры. Пользователи смогут включать их по желанию. Диагональ устройства составляет 6,55 дюйма. Производитель отмечает, что гаджет подходит не только для корпоративного сектора, его могут приобрести все желающие.

На сайтах вышеуказанных торговых сетей указано, что смартфон можно приобрести за 18 999 рублей. На выбор представлены два цвета — темно-зеленый и черный. Устройство оснащено оперативной памятью в 4 ГБ и аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Также любители гаджетов скоро смогут купить новые смартфоны от компании Google. Американская корпорация в режиме онлайн-конференции провела презентацию Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Минимальный ценник будет начинаться с отметки в 599 долларов.