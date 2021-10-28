Орскому расчленителю предъявили обвинение в жестоком убийстве женщины

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение 42-летнему жителю Орска, который убил и расчленил свою знакомую. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По данным правоохранителей, 21 октября текущего года фигурант дела находился в своей квартире с 39-летней знакомой. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта пьяный мужчина избил свою приятельницу, а затем задушил ее ремнем.

Для того, чтобы скрыть следы преступления душегуб расчленил труп и оставил его части в разных местах Орска. Позже дорожный чемодан с обезглавленным телом женщины обнаружили дети в одном из жилых дворов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность убийцы и задержали его. На допросе злоумышленник сознался в содеянном. В настоящее время он заключен под стражу.