Политолог Кедми назвал запуск «Северного потока — 2» решением газового кризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе связан с противостоянием Брюсселя газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сказал политолог, бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

Он заявил, что Евросоюзу следует забыть о политических мотивах, если он хочет получить достаточно голубого топлива. Он уверен, что по факту у Брюсселя нет проблем с газом. Решить их поможет всего одна вещь, пишет Федеральное агентство новостей.

«Есть нежелание разрешить России начать прокачивать газ по «Северному Потоку — 2». Дадут разрешение — и в Европе будет достаточно газа. Альтернативные газопроводы проблематичны и с технической точки зрения», — объяснил политолог.

Компания «Газпром» заявила, что пополнит запасы в подземных хранилищах на территории Европы по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава организации Алексей Миллер сообщал: объем газа в европейских хранилищах очень маленький. Они заполнены по минимуму: в Германии — на 21%, в Нидерландах — на 28%, в Австрии — на 55%.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки трубопровода из России в Германию, пролегающие по дну Балтийского моря. После запуска с его помощью ФРГ — а при желании и вся Европа — сможет получать голубое топливо по выгодным ценам. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год.