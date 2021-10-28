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Представитель Госдепа США Хохштейн призвал производителей газа удовлетворить мировой спрос

Представитель Госдепа США Хохштейн призвал производителей газа удовлетворить мировой спрос

Производители голубого топлива должны обеспечить мир требующимся объемом ресурсов. Об этом заявил представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Европейские и азиатские страны все еще сильно зависят от природного газа, отметил американский дипломат. По его словам, ответственность за удовлетворение мирового спроса на газ лежит не только на Соединенных Штатах, но и на поставщиках.

«Поставщики, у которых есть возможность повысить производство во время определенных периодов, когда поставок не хватает, как это было до настоящего момента… это обязанность поставщиков - соответствовать глобальному спросу», — сказал Хохштейн.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал напряженной ситуацию на энергетических рынках ЕС. Учитывая тесные связи с европейскими государствами, существуют определенные риски и для российской стороны, отметил глава государства.