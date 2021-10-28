Sohu: ядерный удар США по Крыму обернется «сокрушительным провалом» после ответа РФ

Попытка НАТО во главе с США нанести ядерный удар по Крымскому полуострову и другим прибрежным регионам России обернется для них «сокрушительным провалом». К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что не так давно страны-участницы Альянса начали разрабатывать план по сдерживанию Москвы. В рамках этой стратегии планируется усилить давление на Россию в Черном и Балтийском морях.

«НАТО хочет активизировать свои усилия по сдерживанию России в Балтийском и Черноморском регионах. На этом фоне глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключила возможности применения в отношении РФ ядерного оружия», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

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По мнению обозревателей, заявление немецкого министра является прямым предупреждением России, ведь за последние годы западные военные запустили модернизацию ядерных боеголовок, размещенных в Европе. Кроме того, они начали разворачивать самолеты, способные нести ядерное оружие. Китайцы убеждены, что это оружие будет направлено в сторону российских городов, расположенных на берегу Черного и Балтийского морей.

В случае вооруженного конфликта, продолжили в издании, США и их союзники по НАТО попытаются заблокировать российский флот именно в этих регионах. Причем ставка будет сделана на молниеносную и массированную атаку с использованием всех возможностей ядерной триады.

«Западные военные попытаются одним махом нанести удары по десяткам российских городов на берегах Балтийского и Черного морей», — предположили в Китае.

Впрочем, намерение западных военных применить против РФ ядерное оружие станет для них «сокрушительным провалом», убеждены аналитики. Ведь вслед за этим последует ответная атака, которая может полностью разрушить западные страны, включая США. По словам авторов статьи, Западу следует делать упор на дипломатический диалог с Москвой, а не пытаться угрожать ей ядерным оружием.