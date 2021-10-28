Ассортимент станет важным фактором работы магазинов Петербурга с 30 октября по 7 ноября

Власти Петербурга утвердили порядок определения доля продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, который позволит магазинам работать в период нерабочих дней.

Соответствующее распоряжение издано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. Работать в период с 30 октября по 7 ноября смогут только те магазины, где товары первой необходимости составляют не менее 30% продукции.

Долю продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте можно рассчитать с помощью специальной формулы. Для этого нужно найти соотношение количества товаров первой необходимости к количеству всех позиций, предназначенных к продаже в объекте розничной торговли. Полученный результат нужно умножить на 100.