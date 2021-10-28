Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не привиты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что 80% пациентов госпиталей с COVID-19 не вакцинированы.

Болезнь протекает серьезно среди больных преклонного возраста, непривитые пациенты старше 60 лет болеют очень тяжело, отметил глава региона.

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», 0151 пояснил губернатор.

Воробьев отметил, что в Подмосковье сложная эпидемиологическая ситуация, и режим нерабочих дней поможет снизить рост случаев заражения. В регионе пока не планируется введение комендантского часа, но в период с 28 октября по 7 ноября будут действовать ряд ограничений. В этот период запрещена работа ресторанов, торговых центров и проведение массовых мероприятий.