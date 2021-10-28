Жители Петербурга с 8 ноября не смогут посещать кинотеатры и рестораны в ночные часы

Правительство Санкт-Петербурга постановило запретить осуществление деятельности сотрудниками мест общепита и кинотеатров в ночное время. Новые коронавирусные ограничения начнут действовать с 8 ноября.

Жители Северной столицы после окончания нерабочих дней в России ночью смогут посмотреть фильмы и поужинать только в домашней обстановке. Запрет на работу ресторанов, кафе и кинозалов введен из-за стремительного ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, передает ТАСС.

Власти Петербурга продолжают призывать горожан, которые еще не вакцинировались от COVID-19, привиться. Этот вопрос особенно актуален из-за того, что уже с 30 октября в городе на Неве вводится система QR-кодов. В соответствии с ней посещать большинство общественных мест смогут только привитые граждане.