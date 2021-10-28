Гендиректор смоленского «Жилищника» задержан по подозрению в получении взятки

В Смоленске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Жилищник». Мужчину подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, на протяжении нескольких месяцев руководитель управляющей компании неоднократно требовал от гендиректора одной из стройфирм города передать ему взятку в виде автомобиля стоимостью 4 млн рублей. В обмен на это фигурант предложил списать задолженность в размере более 30 млн рублей и обеспечить проведение дальнейших сделок.

Впоследствии данный автомобиль по договору аренды передали для эксплуатации лицу, которое указал подозреваемый. Позже глава строительной фирмы обратился в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.