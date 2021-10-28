Байден после выступления обратился к несуществующему человеку

Президент США Джо Байден снова дал повод для обсуждения состояния его здоровья. Глава государства после публичного выступления неожиданно обратился к человеку-невидимке.

Забавный инцидент попал в объективы фотокамер. Байден, завершив речь, неожиданно повернулся влево и, кашлянув, сделал вид, что удивился, увидев какого-то человека. Можно было бы предположить, что он заметил кого-то за сценой, однако в следующий миг американский лидер протянул ладонь и сделал жест, похожий на тот, когда люди жмут друг другу руки.

После этого глава Белого дома с немного озадаченным лицом спустился со сцены, где его встретили помощники. Он отдал планшет с прикрепленными к нему листами одному из мужчин и ушел.

Странный случай в очередной раз подогрел слухи о слабоумии Джозефа Байдена. С политиком не раз случались курьезы, он часто путает названия стран и забывает имена. Например, в марте президент не смог вспомнить, как зовут министра обороны Ллойда Остина и назвал его «парнем, который там управляет этим отрядом».

Глава Соединенных Штатов терял медицинскую маску во время выступления, однажды даже перепутал свою супругу и сестру. Американцы уверены, что их президент страдает деменцией и опасаются, что такой человек может наломать дров, управляя целым государством.