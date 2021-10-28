Общественные объекты Подмосковья могут начать пускать посетителей только по QR-кодам с 8 ноября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о возможности введения новых ограничительных мер для жителей региона после окончания предстоящих нерабочих дней.

Глава Подмосковья объяснил закрытие общественных мест необходимостью сбить волну коронавируса. Он ответил на вопрос граждан о том, зачем закрывать работу общественных заведений, если большинство россиян сделали прививки и получили QR-коды.

«Делаем для того, чтобы сбить волну (заболеваемости). Она реально впечатляет, потому что мы видим цифры. Как вы видите свое табло (в машине), какая скорость или давление в силах, так и мы видим, что ситуация требует действий», — объяснил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что пассивная позиция в борьбе с коронавирусом может привести к тяжелым последствиям. Неделя нерабочих дней, предоставленная россиянам, позволит гражданам спокойно вакцинироваться и ограничить контакты с посторонними людьми.