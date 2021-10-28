Baijiahao: один удар российского «Искандера» превратит базы США в Европе в «кучу мусора»

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» представляет особую опасность для США и НАТО. Если дальность действия этого оружия будет увеличена, то тогда оно сможет достичь важнейших американских баз, размещенных на территории Европы, и превратить их в «кучу мусора». Об этом заявили эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что боевой комплекс «Искандер» уже давно состоит на вооружении российской армии. Дальность этой системы составляет около 500 км, и во многом благодаря этим впечатляющим характеристикам оружие может стать настоящим хитом среди других стран.

«Боевая система “Искандер” является предметом интереса многих стран, и Россия может сорвать хороший куш на ее продаже», — цитирует экспертов «ПолитРоссия».

Тем не менее изначально Москва не рассматривала возможность экспорта «Искандеров», решив сохранить их эксклюзивность. Кроме того, несколько лет назад РФ разместила эти ракеты в Калининградской области, что позволило ей взять на мушку Польшу и значительную часть Германии.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В этой связи американцы опасаются за свои базы, размещенные в Европе. Ведь мощность российского оружия настолько внушительна, что достаточно одного лишь точного удара, чтобы крупные военные объекты противника превратились в «кучу мусора».

Впрочем, со временем ситуация несколько изменилась, констатировали обозреватели. Теперь ракетные комплексы могут стать одним из «экспортных хитов» российского оборонно-промышленного комплекса.

«Многим странам интересны “Искандеры”, однако Россия не раскрывает имена потенциальных покупателей. Можно предположить, что среди них есть такие государства, как Индия, Иран и Сирия», — рассуждают в Baijiahao.

Эксперты предположили, что отход РФ от эксклюзивности «Искандеров» связан с тем, что у нее на подходе новое оружие, значительно превосходящее по своим характеристикам предшественника. Это обстоятельство серьезно беспокоит западных военных, ведь усовершенствованные ракеты малой дальности будут более мощными.