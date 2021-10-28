«Передовой форпост». Зачем Польша стягивает войска к границе с Белоруссией

Прикрываясь борьбой с нелегальными мигрантами, Польша активно стягивает войска к границе с Белоруссией. Как отметили эксперты аналитического портала Baltnews, количество военных НАТО в этом регионе уже скоро достигнет 10 тысяч.

Аналитики напомнили, что в последнее время Белоруссия стала все чаще подвергаться нападкам со стороны Запада, которому никак не удается провести в стране «цветную революцию». В результате белорусская граница оказалась охвачена идеологическими фронтами: польским, литовским и украинским.

Чтобы обезопасить свою территорию от миграционных потоков, польские власти готовы пойти даже на самые жесткие меры — увеличить численность воинского контингента.

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«Мы увеличиваем число солдат, помогающих Пограничной страже, на 2,5 тысячи. Уже в ближайшее время за непроницаемостью границы будут следить около десяти тысяч военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизий», — написал глава Минобороны Мариуш Блащак в Twitter.

Заявлению Блащака предшествовал инцидент. В попытке проникнуть на территорию Польши мигранты оказали местным солдатам физическое сопротивление. По сообщению пограничной охраны республики, в результате произошедшего со стороны Белоруссии пострадали несколько солдат.

«Агрессивные группы примерно из 60 и 70 человек бросали в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского камни и ветки. Два солдата попали в госпиталь», — цитирует издание сообщение.

Эксперты обратили внимание, что западные СМИ искренне сочувствуют польским солдатам, однако остаются равнодушны к положению самих беженцев. При этом военные регулярно угрожают нелегальным мигрантам и даже применяют к ним физическую силу.

«Беременную женщину несколько раз ударили ногой в живот. Как рассказал сын женщины, это сделал на глазах у него и ее мужа "пожилой польский военнослужащий с одной звездой на погонах"», — сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

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Впрочем, миграционный кризис — это лишь повод, который позволяет НАТО стягивать войска к границам Белоруссии. Так, к примеру, в город Бяла-Подляска — в 46 километрах от Бреста — перебрасываются подразделения 10-й бронекавалерийской бригады, оснащенные немецкими танками Leopard.

В этой связи обозреватели портала не исключили возможности развязывания вооруженного конфликта между странами, поскольку власти соседних с Белоруссией государств по поручению США взяли курс на резкую конфронтацию с Минском.

Однако коллективный Запад рассматривает Белоруссию лишь как «передовой форпост», необходимый для нанесения дальнейшего удара по России. Впрочем, НАТО во главе с США стоит вспомнить, что походы на Восток, как правило, заканчивались разгромными поражениями в Париже и Берлине.