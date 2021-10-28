Захарова: Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь пособников нацистов

Россия осуждает открытие в Молдавии памятника в честь румынских солдат, которые воевали на стороне фашистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Монумент торжественно открыли в Кишиневе на том месте, где раньше был памятник братству русской и румынской армий в годы Первой мировой войны. Теперь на этой территории находится монумент в честь румын, которые сражались на стороне нацистов в годы Второй мировой войны.

«Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии», — сказала Мария Захарова, комментируя ситуацию.

Российская сторона призывает Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил и не предпринимать попыток фальсификации истории, подытожила дипломат.