Новосибирский суд вынес приговор водителю Range Rover за смертельное ДТП в центре города

Центральный районный суд Новосибирска назначил 5,5 лет исправительной колонии общего режима водителю Range Rover, который насмерть сбил 56-летнюю женщину-пешехода . Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие установило, что утром 9 января 2021 года 29-летний житель Бурятии за рулем премиального внедорожника на скорости не менее 115 км/ч насмерть сбил пешехода на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе, а затем скрылся с места происшествия. Вскоре он был обнаружен сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения.

На суде обвиняемый заявил, что в момент аварии был трезв, а выпил после инцидента, так как находился в стрессовом состоянии. В ходе судебного процесса фигурант дела полностью признал вину и попросил прощения у родственников погибшей.

Кроме тюремного заключения, суд постановил лишить мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года и шесть месяцев. Осужденный обязан выплатить 850 тыс. рублей в качестве моральной компенсации сыновьям погибшей женщины.