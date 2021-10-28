Украина и Азербайджан оказались лидерами по подделке сертификатов о вакцинации

Юрист Алена Барсова во время брифинга на площадке Медиагруппы «Патриот» рассказала, что по всему миру происходит фальсификация документов о вакцинации от COVID-19. По ее словам, в РФ попадают фальшивые бумаги из Украину и Азербайджана, сообщает ФАН.

Подделка сертификатов вызывает много дилемм с правовой точки зрения, отметила Барсова. Пока непонятно, какие санкции нужно применять к врачам, которые готовые на нарушение законов. Остается нерешенным вопрос о привлечении к ответственности «клиентов» мошенников.

Лидерами по подделке документов (преимущественно документов о вакцинации Pfizer) оказались Украина и Азербайджан, обратила внимание юрист. Она подчеркнула, что выяснением всех обстоятельств занялся Следственный комитет РФ.

Противостояние разных вакцин сегодня имеет искусственный характер. Российские разработки уже показали свою эффективность и безопасность, заметила спикер.