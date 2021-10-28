Владимир Путин отметил недосягаемое для соперниц мастерство гимнастки Дины Авериной

Гимнастка Дина Аверина выиграла еще одну золотую медаль на чемпионате мира в Японии. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку и отметил ее мастерство.

Путин заявил, что Аверина заслуженно стала 16-кратной чемпионкой мира. Успех гимнастки не просто впечатляет, но и доказывает, что она безгранично любит свое дело.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», — говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Накануне, 27 октября, Дина Аверина выиграла две золотых медали в рамках чемпионата мира в Японии. Она стала лучшей в выступлении с мячом и обручем. Сестра гимнастки также принимала участие в соревнованиях и заняла призовые места.