Депутат Буцкая прокомментировала инициативу о снижении рабочих часов шуткой о червячках

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов не должно негативно отразиться на благосостоянии российских семей.

Инициативу о снижении рабочих часов для россиян ранее озвучила депутат Госдумы, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала данную меру необходимой для улучшения демографической ситуации в России и сохранения полных семей. Буцкая считает, что к данному вопросу нужно относиться более комплексно, пишет News.ru. Она напомнила о повышенной ответственности у работающих родителей, проведя шуточную аналогию с птенцами и червячками.

«Родители понимают, что работают не только за себя. Дома еще и птенцы, каждому из которых нужно принести червячка. Поверьте, что именно у родителей производительность труда всегда достаточно высокая, так как за ними ещё семья, дом, дети», — цитирует Буцкую издание.

Кроме того, депутат подчеркнула, что россияне могут сами определять количество рабочих часов в неделю, занимаясь предпринимательством, в том числе в статусе самозанятых.

«Есть такая возможность с помощью социального контракта, с помощью центра занятости, во-первых, найти себя, ту работу, позволяющую им самим регулировать количество рабочих часов в неделю, чтобы они могли уделять время детям и приносить при этом копеечку, а может, и тысячи рублей в семейный бюджет», — считает она.

Ранее в Госдуме сообщили о возможном увеличении материнского капитала в размере полумиллиона рублей для многодетных российских семей. Отдельно подчеркивается, что данная программа рассчитана не на всю страну, а только на регионы с неблагоприятной демографической ситуацией.