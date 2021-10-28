Систематическое грубое нарушение ПДД может стать причиной лишения прав в России

Министерство юстиции РФ предложило ужесточить наказание за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе ведомства.

Большинство штрафов за нарушение ПДД не будут повышены по сравнению с действующими составами КоАП. Исключением станет ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

«В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа 50 000 рублей, а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет», — приводит заявление Минюста ТАСС.

Для обеспечения должного уровня безопасности на дорогах, ведомство предложило лишать водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД. Эти меры будут применяться в случае трех или более нарушений.