Spiegel: дефицит российского газа вынуждает Молдавию просить о помощи у Германии

Поставок российского газа по продленному контракту с «Газпромом» Молдавии не хватает, и официальный Кишинев вынужден обратиться за помощью к Германии. Об этом написало авторитетное немецкое издание Spiegel.

Как отмечают немецкие журналисты, в Кишиневе уже обратились за помощью к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В Spiegel предположили, что подобное решение Кишинева — это результат внешнего давления на страну.

«Республика Молдова, по всей видимости, находится под мощным давлением... По информации Spiegel, сейчас страна обратилась к федеральному президенту Штайнмайеру», — пишут авторы публикации.

Ситуация с поставками газа в Молдавию из России обострилась на фоне задержек с заключением нового контракта. «Газпром» продлил текущее соглашение до конца октября, но предоставляемых по действующему контракту объемов голубого топлива государству не хватает. С 22 октября в Молдавии введен режим чрезвычайного положения.