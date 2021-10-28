Майя Санду: Россия и Молдавия приложат все усилия для решения общих проблем

Молдавия должна добиться прогресса в решении совместных проблем с Россией. Такое заявление сделала президент республики Майя Санду.

Журналисты во время брифинга поинтересовались, собирается ли политик поехать в РФ и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Санду ответила, что прежде всего надо достигнуть понимания в вопросах двусторонней повестки.

«Это мнение разделяют обе стороны. Нужно предпринять конкретные шаги, чтобы добиться этого прогресса», — подчеркнула президент Молдавии.

Она добавила, что Москва и Кишинев приложат все усилия, чтобы решить общие вопросы.