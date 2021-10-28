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Жириновский предложил наказывать антипрививочников по Уголовному кодексу

Жириновский предложил наказывать антипрививочников по Уголовному кодексу

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для тех, кто выступает против вакцинации от COVID-19.

Политик призвал россиян провести нерабочие дни дома, а не путешествовать, чтобы не спровоцировать новую вспышку коронавируса в ноябре. Жириновский высказал непримиримую позицию против антипрививочников и тех, кто агитирует против вакцинации от COVID-19.

«Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе», — отметил глава партии.

Виновника в заражении людей Жириновский предложил привлекать к ответственности по статье, за которую грозит семь лет лишения свободы. Также он потребовал реорганизовать партии, представители которых выступают против вакцинации, а лидеров этих политических организаций арестовать.