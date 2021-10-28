Жириновский предложил наказывать антипрививочников по Уголовному кодексу

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для тех, кто выступает против вакцинации от COVID-19.

Политик призвал россиян провести нерабочие дни дома, а не путешествовать, чтобы не спровоцировать новую вспышку коронавируса в ноябре. Жириновский высказал непримиримую позицию против антипрививочников и тех, кто агитирует против вакцинации от COVID-19.

«Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе», — отметил глава партии.

Виновника в заражении людей Жириновский предложил привлекать к ответственности по статье, за которую грозит семь лет лишения свободы. Также он потребовал реорганизовать партии, представители которых выступают против вакцинации, а лидеров этих политических организаций арестовать.