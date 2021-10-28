Захарова указала на готовность Москвы к налаживанию российско-британского диалога

Россия готова к налаживанию диалога с Великобританией. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула: Москва намерена двигаться в этом направлении ровно настолько, насколько к этому готов Лондон.

«Равноправие и взаимное уважение — отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия», — сказала Захарова.

О перспективах развития партнерства Москвы и Лондона ранее высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, областями российско-британского сотрудничества могут стать сферы, представляющие интерес для обеих стран.