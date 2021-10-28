Кража автомагнитолы может стоить должности руководителя Госстройэкспертизы Самарской области

Криминальное прошлое руководителя ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александра Балашова может стоить ему должности. Мужчина украл автомобильную магнитолу.

Биографией Балашова изначально заинтересовался депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Именно он стал инициатором проверки назначения мужчины на должность главы Госстройэкспертизы при условии, что он имел ранее проблемы с законом.

Было установлено, что в 2014 году Балашов стал фигурантом уголовного дела из-за кражи автомобильной магнитолы, в связи с чем был привлечен к ответственности. Вскоре он возместил материальный ущерб, и дело окончилось примирением обеих сторон, однако криминальное прошлое имеет негативное влияние на его репутацию.

В прокуратуре рассказали, что считают назначение мужчины на госдолжность разнится с антикоррупционной политикой России. Результаты проверки направят губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.