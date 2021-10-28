В Кургане экс-сотрудница полиции попалась на покупке фальшивых водительских прав

Правоохранители возбудили уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения против бывшей сотрудницы УМВД России по Курганской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, с 2018 по 2019 год помощница оперативного дежурного городской полиции проходила обучение в автошколе для получения водительских прав. После нескольких безуспешных попыток сдать экзамен на разрешение управлять автомобилем правоохранительница приобрела в Сети поддельное удостоверение категории «В» за 25 тыс. рублей .

Вскоре женщина попала в ДТП и предъявила инспекторам фальшивый документ, который якобы дает ей право на вождение легкового автомобиля. Во время проверки сотрудники ГИБДД установили признаки подделки.

За совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции, нарушительницу уволили со службы. Вскоре дело будет рассмотрено в суде. Обвиняемой грозит до одного года лишения свободы.