«Понеслась душа в рай». Как Польша разрушила надежды Украины по вступлению в ЕС

Конфликт Польши с Евросоюзом поставил крест на шансах Украины вступить в ряды организации. Брюссель осознал, что принимать в объединение столь «одиозную» республику было стратегической ошибкой. Чего уж говорить о Киеве, с которым ментальный разрыв будет куда более ощутимым. Такое мнение выразили эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее суд ЕС в Люксембурге обязал польское правительство выплачивать ежедневный штраф в размере €1 млн из-за отказа приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Последняя якобы получила право отстранять от работы судей, что может угрожать их беспристрастности и независимости.

В начале октября Конституционный суд Польши признал превосходство национального права над европейским. Тем самым республика нарушила ключевой принцип ЕС, действующий еще с 1964 года. На этом фоне в Европарламенте даже заговорили о выходе страны из объединения.

wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

К несговорчивости поляков евродепутаты отнеслись крайне негативно, окрестив государство «позором европейской интеграции». Кроме того, в либеральных СМИ все чаще стало звучать мнение о том, что поведение Варшавы несет угрозу существованию ЕС.

«Наглость и самоуверенность Польши в чем-то даже вызывают симпатию. Редко увидишь председателя Еврокомиссии столь сильно подавленной и обеспокоенной, как когда она, стиснув зубы, твердит польскому премьер-министру, что ЕС не намерен бездействовать перед лицом вопиющего вызова со стороны Польши», — цитирует Rubaltic статью одного из шведских изданий.

И надо сказать, подобные материалы для европейских стран — не редкость. По мнению экспертов, это лишь подтверждает то, что «в пылу ссоры» все тайное становится явным.

wikipedia.org / Mielon

«Польша исторически считалась пограничной полосой, на которой заканчивается Европа и начинается Азия. Расположенная восточнее Россия (Московия) уже однозначно считалась Азией, но и Польшу западные европейцы полноценной частью себя никогда не считали», — рассуждают авторы статьи.

Несмотря на это, в 2004 году ЕС принял Польшу под свое крыло, видимо, в порыве энтузиазма, однако с тех пор, как в случае с активисткой Шурочкой из «Служебного романа», никак не может «задвинуть ее обратно».

«Все европейские функционеры разводят руками: в уставных документах не предусмотрено правовых механизмов, как можно выгнать страну из ЕС. Когда он затевался, не предполагалось, что в нем может найтись страна, к которой будет необходимо применять подобные меры», — иронизируют обозреватели.

Единственное, что может сделать Брюссель в этой ситуации, это лишить Польшу права голоса в Европейском совете и дотаций из бюджета ЕС, иными словами, ввести против республики экономические санкции.

pixabay.com /

На этом фоне очевидными становятся перспективы членства Украины и других восточных соседей Польши в Евросоюзе — по оценке экспертов, этого не случится «никогда». Ведь все они, согласно представлениям европейцев, находятся в далекой Азии.

«Если Европарламент трясет от нескольких десятков польских делегатов, можно представить, что там будет твориться, когда его пополнят депутаты Верховной рады Украины. Драки, файеры, блокирование трибун, песни про Бандеру и драки из-за них с теми же поляками», — напомнили в издании.

Ирония заключается в том, что именно Польша, много лет выступавшая «проводником» бывших советских республик в Европу, сейчас фактически ставит крест на их будущем в ЕС.

«И никому уже не расскажешь, что украинцы — способные ученики, что они стремятся к европейским ценностям и стандартам. Поляки тоже стремились и были примерными учениками, когда просились в ЕС. А как вошли, так понеслась душа в рай», — резюмировали аналитики.

Ранее «Политика Сегодня» выяснила, готова ли Польша вслед за Великобританией оборвать 17-летнее пребывание под крылом Евросоюза.