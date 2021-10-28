В распоряжение Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) поступило несколько писем от заключенных, отправленных в американские тюрьмы после январских протестов у Капитолия. Обвиняемые жалуются на пытки, издевательства и ужасные условия содержания, а также просят помощи.

Правозащитникам российского ФБР удалось связаться с Руди Дэвисом, который занимается информационно-просветительской деятельностью, касающейся политических заключенных в США. Именно он передал письма обвиняемых в «штурме» Капитолия Фонду борьбы с репрессиями.

Как сообщает российский ФБР, автором одного из писем стал 47-летний сварщик из Кентукки Питер Шварц. Его задержали 2 февраля текущего года, а слушание по его делу провели только в июле. Это грубое нарушение американского законодательства. Американца держат в тюрьме округа Колумбия.

«Я ношу одни и те же контактные линзы с 7 января. У меня болят глаза. Мои деньги закончились, а моя карьера сварщика под угрозой», — пожаловался Шварц.

Темнокожий участник протестной акции у Капитолия Трой Смокс вообще не находился у здания в тот день, однако его приговорили к 14 месяцам тюрьмы. Мужчина уверен, что стал жертвой расовой предвзятости. На момент написания письма протестующий был уверен, что его скоро освободят.

«С каждым днем мы все ближе к тому, что с меня снимут обвинения. Тогда я смогу вернуться домой в Даллас. Конечно, даже с этой победой я все равно понесу большую потерю. Как и все мы здесь, я потерял все», — поделился Смокс.

Еще одного протестовавшего у Капитолия Карла Дреша арестовали 19 января. Он полгода терпел издевательства и пытки в американской тюрьме, после чего был вынужден согласиться на сделку с федеральными агентами и признал вину.

Фонд борьбы с репрессиями осудил политические заключения в США после «штурма» Капитолия. Хотя по вине протестующих никто не погиб и не был ранен, а госсобственность не пострадала, некоторым обвиняемым грозит до 30 лет заключения. Всего же после акции 6 января арестовали свыше 600 человек.